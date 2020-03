Cucina giapponese online: ecco la lezione di okonomiyaki

Le lezioni online sono sempre comprese per i patrons Momiji e Shogatsu! Diventate patrons oggi su https://www.patreon.com/ikiya per assistere alle lezioni online! Inizia il nostro nuovo percorso, questa volta online! In attesa di riprendere i nostri eventi in negozio, vi teniamo compagnia con i nostri corsi online, iniziando dalla cucina.



Qual è la prima lezione?



Parliamo di okonomiyaki di Osaka! Okonomiyaki お好み焼 significa letteralmente "alla piastra con ciò che vuoi", ad indicare la natura creativa del piatto. E' possibile crearlo con ciò che si preferisce, infarcendolo con qualsiasi cosa. L'okonomiyaki è una specialità di Osaka e ha una base di uova, farina, cavolo cappuccio e carne, pesce o verdure, condito con salse giapponesi e maionese. L'okonomiyaki si prepara alla piastra, ed è la famosa "polpetta di Marrabbio", per chi di voi guardava Kiss Me Licia negli anni '80!



In questa lezione vi insegneremo la nostra ricetta, quella stessa che mangiate quando ci sono le Giapp'Osteria. Passo per passo, vi spiegheremo quali ingredienti usare, le quantità, e tanti piccoli trucchi per farvi un okonomiyaki da favola!



Come ci si iscrive alle lezioni online di Ikiya?



Questa lezione è compresa per i patrons Momiji e Shogatsu, assieme a tanti altri vantaggi! Diventate patrons oggi su https://www.patreon.com/ikiya per assistere alle lezioni online! Non siete patrons? Diamo la possibilità anche a chi non ci sostiene su Patreon di frequentare i nostri corsi online. Questa lezione costa 25,00€, mentre per chi ha la nostra tessera associativa 2020 costa 20,00€. Per iscrivervi inviateci un messaggio, oppure fatelo direttamente attraverso l'evento. Le lezioni si svolgono tutte su Zoom, una piattaforma online creata appositamente per meeting e webinar. Una volta confermata la vostra iscrizione, riceverete via mail l'invito a partecipare.



Se non riesci ad essere online per la lezione?



Nessun problema! La lezione verrà registrata e caricata su Patreon, a disposizione di Momiji e Shogatsu. Se non potete partecipare non vi preoccupate, potrete rivederla quando volete!



Per gli ingredienti?



Stiamo preparando una spedizione speciale per chi si iscrive alla lezione, da recapitarvi direttamente a casa. Continuate a seguirci per maggiori dettagli! Pronti per la nostra prima lezione online?

