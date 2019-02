A Breda di Piave continuano le iniziative per il Giorno del ricordo

Nell’ambito di un’attività di riflessione e sensibilizzazione della comunità e degli alunni di tutte le scuole del territorio, il Comune di Breda di Piave ha deciso di organizzare, sabato 16 febbraio alle ore 17, un appuntamento per celebrare il Giorno del Ricordo, a ingresso gratuito fino a esaurimento posti, che si terrà nella sala consiliare di Villa Olivi.

Qui sarà presentato il libro “Istria, amata e sconosciuta” della scrittrice Ligi Roberto. Sabato 16 febbraio, alle ore 17, l'autrice trevigiana di adozione ma nata a Cittanova d’Istria, presenterà “Istria, amata e sconosciuta”, storia di una realtà di confine, prima e dopo l’esodo, e dei legami esistenti tra due sponde adriatiche. Nel libro l’autrice racconta non solo l’amore verso la sua Istria, terra che ha dovuto lasciare, ancora bambina, nel 1946, ma anche i fatti storico politici che hanno caratterizzato l’area durante il secondo conflitto mondiale. A effettuare una cornice storica e introduttiva sarà monsignor Santarossa. «Quest'anno abbiamo programmato due appuntamenti, uno per la Giornata della Memoria e uno per il Giorno del Ricordo – spiega Moreno Rossetto, sindaco di Breda di Piave – Riteniamo fondamentale non dimenticare, conoscere la storia attraverso la voce di chi l'ha vissuta per poter meglio comprendere il presente e costruire così ponti di pace».