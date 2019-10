Esperienze di degustazione alla cantina Moretvini per il 1 Novembre

Moretvini nasce nel cuore delle colline di San Pietro di Feletto, da sempre terra di tradizione vinicola legata all'eccellenza del Prosecco Superiore Docg.

Dopo tre generazioni, la struttura si rinnova, conservando però la tipicità della gestione famigliare, dove l’attaccamento al territorio e la passione per la terra sono rimaste inalterate. Ecco perché il vino è frutto di un lavoro umile che inizia nel vigneto, con la potatura, ed arriva fino alla bottiglia, con accurata attenzione a tutte le fasi di vinificazione. Moretvini vi invita a scoprire tutti i segreti dei suoi vini, attraverso un'esperienza di degustazione unica che prevede: Tour del vigneto durante il quale vi verranno illustrate le caratteristiche del territorio e dei vitigni; Tour in cantina con assaggi di vino base; Degustazione dei vini di produzione propria accompagnati da stuzzichini. L'esperienza ha una durata di circa due ore e può essere svolta anche in lingua inglese; disponibilità ad accogliere gruppi numerosi previa prenotazione.



NB: i tour sono disponibili solo su prenotazione alla mail prenotazioni@moretvini.it o al numero +39 331 117 8685. Mettendosi in contatto con la cantina è possibile ricevere maggiori informazioni e personalizzare la propria visita.