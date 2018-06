Dirty/Eyes tributo Ac/Dc @ Sagra di San Trovaso

I DIRTY/EYES, cover band tributo AC/DC di Treviso, saranno i protagonisti assoluti dell'edizione 2018 della Sagra di San Trovaso (Treviso)

La Band DIRTY/EYES tributo agli AC/DC nasce nel 2013 dall'incontro di 5 musicisti appassionati della storica Rock Band Australiana.

Grazie alla voce poliedrica del cantante che riesce ad riprodurre la voce dei due frontman principali (Bon Scott e Brian Johnson) - i DIRTY/EYES riescono ad offrire al pubblico uno spettacolo che ripercorre tutta la gloriosa storia degli AC/DC.

La fedeltà nell’esecuzione dei brani, le campane di Hells Bells, i cannoni di For Those About To Rock, e il celebre spogliarello di Angus Young fanno parte di uno spettacolo collaudato che coinvolge il pubblico e lo fa ballare a tempo di ROCK!