Serata Anni 90 alla discoteca Radika in zona Fonderia

La discoteca Radika presenta per la prima volta in assoluto, il format rivelazione dell'anno: "Voglio tornare negli Anni 90". Uno show unico, incredibile, emozionante. Un progetto che sta spopolando in tutta Italia.

Si ballerà tutta la notte con musiche di Gigi d'Agostino, Gabry Ponte, 883, Eiffel 65, Corona. Tutti gli artisti che ci hanno fatto ballare negli anni 90 ritorneranno in un'unica grande notte. La serata, in via Fonderia 46, inizierà con la possibilità di cenare già dalle ore 21. Grande festa invece nel dopocena con le musiche del resident deejay Marchino. Una serata di puro divertimento. Per info e prenotazioni contattare: +39 348 5653523