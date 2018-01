Donatella 80’s Party • Carnival Edition • New Age Club

💾 DONATELLA 80’s PARTY!📺

CARNIVAL EDITION



🔸 Dress Code anni 80 gradito!!

Vestiti come il tuo personaggio anni 80 preferito!



Leggeri, vanesi, colorati e molto pettinati. Edonismo reaganiano a manetta. Fiducia nelle espadrillas, anche da uomo. Gel, molto gel, molta lacca, spalle enormi e quadrate tipo Mazinga per lui o principessa Leila di Star Wars per lei. Fiducia nelle banche. Fiducia nel grillo parlante. Michael J.Fox era Dio. Madonna era effettivamente Madonna. C’era chi si metteva degli occhiali da sole per avere più carisma e sintomatico mistero. Bruno Sacchi era più bello quando pesava 500 Kg. Jerry Calà…vogliamo parlare di Jerry Calà? Anche no. I tastieroni dettavano legge in musica e dove c’era un Synth c’era speranza e capelli cotonati per tutti. Ma si può fare un disco intero usando un Roland GR-700 ? chiedetelo ai Sig. Sputnik. L’italo-disco non era una roba hypster, era musica fatta da Italiani per i tedeschi, tipo la Radler o la Spezi. Tutti avevano i capelli tipo Goku e non c’era vergogna, perchè comunque in giro c’era anche gente tipo il nasone dei Ricchi e Poveri e dunque pensavi che forse c’era speranza un po’ per tutti. He-Man è Raffaela Carrà con i muscoli e vestito un po’ meglio. Credete a noi che c’eravamo; Ezio Greggio faceva ridere. Il Commodore 64 ci metteva 40 minuti a caricare un gioco, che poi erano due macchie colorate che si picchiavano su una tv 10 pollici e te lo vendevano come il gioco di Karate Kid.Togli la cera metti la cera. Ralph Macchio. Ralph Supermaxi eroe, che poì finì a cantare con i Simply Red. Magnum PI aveva i baffi, il maggiordomo e la Ferrari e negli anni 80 era legale che uno con i baffi avesse una Ferrari. Gli uomini si truccavano, le donne avevano i peli sotto le ascelle, almeno fino al 1984, come ben descrive Orwell. MTV era ancora una tv musicale e incredibilmente trasmetteva dei video musicali tutto il giorno, la maggior parte dei quali fatti qualche ora prima. Il cobra non era un serpente, ma un pensiero intrigante. Nessuno può mettere Baby in un angolo (non Babe il maialino coraggioso, parliamo di Baby di Dirty Dancing giovani distratti!). “Grosso guaio a Chinatown”, “Ghostbuster ,”Goonies” e “Ritorno al futuro” erano i 4 vangeli e tuttora quando vogliamo fare una citazione aulica spesso citiamo un passo di questi film. Dunque tu, porco, levagli le mani di dosso. Se volete divertirvi insieme a noi, se adorate i piani ben riusciti, se non riuscite a volare e vostri amici vi nascondono il sonnifero drogato nell’hamburger, se volete rivivere la musica di quegli anni, vestirti come disadattati e abusare di lacca e paiettes, ma sopratutto se volete “fare parte di quello che ci è successo stanotte , che è tutta merda” ( Swan a Mercy, da ” I Guerrieri della notte ” ) allora non potete mancare a Donatella, il primo party 80s che ” odia i nazisti dell’Illinois (The Blues Brothers) e, ci dispiace per Goose, ma farà la barba alla torre ” (Top Gun).



💾 Gireranno le cassettine di:

PRINCE | MADONNA | TEARS FOR FEARS | RAF | DEPECHE MODE | SIMPLE MINDS | SIMPLY RED | TECHNOTRONIC | TINA TURNER | THE CURE | QUEEN | RICK ASTLEY | SPANDAU BALLET | EURYTHMICS | MICHAEL JACKSON | LORELLA CUCCARINI | DURAN DURAN | SANDY MARTON | U2 | SABRINA SALERNO | ZUCCHERO | IVANA SPAGNA | MATIA BAZAR | NICK KAMEN | JOVANOTTI | OMD | NEW ORDER | A-HA | BELINDA CARLISLE | BILLY IDOL | IRON MAIDEN | GUNS & ROSES | AC/DC | PET SHOP BOYS | INXS | EUROPE | BON JOVI | DEN HARROW | BOY GEORGE | ENRICO RUGGERI | SAMANTHA FOX | MANGO | STING | BANGLES | LEVEL 42 | BRUCE SPRINGSTEEN | WHAM! | BANANARAMA | DAVID BOWIE | FRANKIE GOES TO HOLLYWOOD | CYNDI LAUPER | DOCTOR AND THE MEDICS | BRONSKI BEAT | TALK TALK | FALCO | RIGHEIRA | DEAD OR ALIVE | I RICCHI E POVERI | TOTO | PAUL YOUNG | ALPHAVILLE | FRANCO BATTIATO | ANTONELLO VENDITTI | VAN HALEN | YES | GAZEBO | TINA TURNER | IRENE CARA | THE POLICE | SCIALPI | LAID BACK | VASCO ROSSI | MICHAEL SEMBELLO | RETTORE | MEN AT WORK | CULTURE CLUB | RYAN PARIS | IMAGINATION | CLAUDIA MORI | ALBERTO CAMERINI | VILLAGE PEOPLE | GIUNI RUSSO | THE HUMAN LEAGUE | THE ROCKETS | DIRE STRAITS | LA BIONDA | MOTLEY CRUE | BLONDIE | GENESIS | AEROSMITH | THE CLASH | METALLICA and many more…



🎫 BIGLIETTO: 8 €



