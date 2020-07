Il giovedì estivo del Dump: musica e festa nel parco di Villa Romano

Il nuovo giovedì in giardino a Treviso è Dump en plein air a Villa Romano: un’iniziativa che nasce dalla collaborazione tra il noto locale di Galleria Bailo e l’incantevole B&B di Via D’Azeglio 14/b. La ricetta è tra le più semplici: dall'aperitivo al dopo cena, in una location da sogno, il parco di Villa Romano, per gustare drink e birrette sotto le stelle, a due passi dal centro storico della città. Ma non solo, ogni settimana sarà possibile degustare le prelibatezze enogastronomiche proposte dai ristoratori del territorio. Una formula per assaporare appieno tutto il gusto delle serate estive in compagnia, assicurando il giusto distanziamento. E proprio per garantire la salute ed evitare assembramenti, l’ingresso a Dump en plein air sarà libero ma con posti limitati. Per il primo giovedì a Villa Romano, in programma il 23 luglio, si parte con Paprika Microfriggitoria, uno dei food truck locali più poliedrici e apprezzati.

Il Bed&Breakfast Villa Romano aprirà dunque i cancelli del suo giardino lussureggiante, in Via D’Azeglio 14/b, ogni giovedì, dalle 18.30 alle 23.30. Una nuova formula per incontrarsi e brindare in sicurezza, insieme dall’aperitivo al dopocena, sotto le stelle e con il giusto distanziamento. Un’occasione per vivere una serata fuori dagli schemi, tra birrette, cocktail e proposte d’eccellenza dell’enogastronomia, in una location affascinante, bike friendly e facilmente raggiungibile dal vicino parcheggio dell’ex-Pattinodromo. L’ingresso a Dump en plein air a Villa Romano è libero. Per garantire il giusto distanziamento all'interno del parco, i posti sono tuttavia limitati. È consigliata la prenotazione al numero 340 642 9617 o allo 348 8811336. In caso di maltempo l'evento sarà posticipato alla settimana successiva.