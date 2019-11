Da Segusino a Stramare: escursione tra presepi, natura e leggende

Un itinerario davvero suggestivo alla scoperta dei pittoreschi borghi di Segusino e Stramare, vestiti a festa con addobbi e presepi. Ci caleremo nell’atmosfera magica di questa valle in cui si uniscono in maniera incantevole prati, boschi e ruscelli cristallini. Qui gli uomini sono ancora legati ai ritmi scanditi dalla natura.

Da Segusino arriveremo a Stramare percorrendo i sentieri che un tempo costituivano l’unico modo per raggiungere questo borgo che regala scorci meravigliosi. Nel corso dei secoli la sua particolare posizione geografica ha comportato un naturale isolamento che costrinse gli abitanti a crearsi un mondo del tutto autosufficiente. Per questo motivo, ancora oggi in questo borgo ormai disabitato si respira l’aria dei tempi passati. Lungo il cammino approfondiremo gli aspetti naturalistici ma anche storici e culturali di questa valle, facendo un salto indietro nel tempo, quando la vita era permeata da leggende e antiche credenze. Un’escursione sicuramente ricca di spunti d’interesse e tante curiosità in un paesaggio fiabesco. Al termine dell’escursione sarà possibile effettuare una visita libera (senza accompagnamento da parte delle Guide) al Presepio artistico di Segusino.



RITROVO: di fronte alla Chiesa Parrocchiale di Santa Lucia, via Riù 2, Segusino

DURATA: 3 ore circa soste incluse (variabile a discrezione degli organizzatori e delle condizioni meteo)

TARIFFE: 13 euro per gli adulti. 8 per i bambini e i ragazzi dai 7 fino ai 14 anni. Fino ai 6 anni gratis. Adatta a partecipanti dai 6 anni in su

LUNGHEZZA: 5,5 km (andata e ritorno sullo stesso percorso

DIFFICOLTÀ: medio- facile. Adatto a partecipanti dai 6 anni in su

DISLIVELLO: 250 metri



COME PARTECIPARE

La prenotazione è obbligatoria e va effettuata 2 giorni prima dell'escursione secondo una delle seguenti modalità: compilando il modulo al seguente link: https://bit.ly/2QFqEAr; scrivendo una email a giulia@beescover.com; inviando un messaggio su Whatsapp o telefonando al numero +39 324 5461686. La conferma di prenotazione sarà data tramite comunicazione specifica a ciascun partecipante. Il pagamento della quota di partecipazione verrà effettuato il giorno dell’escursione prima della partenza. Si chiede di avvertire il prima possibile in caso di rinuncia all’escursione.



CONTATTI

www.beescover.com

giulia@beescover.com

Whatsapp/tel.: +39 324 5461686



MAGGIORI INFORMAZIONI

https://www.beescover.com/dove/da-segusino-a-stramare-tra-presepi-natura-e-leggende/

CONDIZIONI DI PRENOTAZIONE

In caso di maltempo o nel caso in cui non venga raggiunto il numero minimo di partecipanti l’organizzazione si riserva il diritto di annullare l’escursione. L’itinerario potrà variare in relazione alle condizioni meteorologiche e ambientali, oltre che per qualsiasi ragione legata alla sicurezza dei partecipanti. Prima di partecipare alle nostre escursioni leggi con attenzione il regolamento https://www.beescover.com/regolamento-escursioni-beescover. La partecipazione alle nostre escursioni comporta l’accettazione incondizionata del presente regolamento e delle condizioni generali di contratto.



Cosa comprende

Accompagnamento con Guida Ambientale Escursionistica associata AIGAE.



Cosa non comprende

È escluso tutto quanto non espressamente indicato sopra.