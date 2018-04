Escursione lungo il Piave delle Grave di Papadopoli

Riprendono le camminate nell'entroterra trevigiano proposte da Salviamo il Paesaggio Delegazione di Mogliano Veneto e Comitato a difesa ex Cave di Marocco. La prossima è una interessante escursione lungo la riva destra della Piave, da Salettuol a Candelù, nel territorio del comune di Maserada.

Avremo l’occasione di ammirare le grave di Papadopoli, a lungo saccheggiate dai nostrani cavatori di ghiaia che su questo bene hanno realizzato grandi fortune.

Attraverseremo una campagna con prati, vigneti e coltivi e torneremo attraverso aree golenali che custodiscono le ultime sorgenti sopravvissute ai grandi emungimenti destinati all’agricoltura intensiva. A Nord ci farà compagnia lo splendore delle Prealpi trevigiane e friulane con sullo sfondo le vette dolomitiche. In circa tre ore o tre ore e mezzo il giro dovrebbe concludersi.

Chi volesse consumare un pic-nic sul posto, avrà l’opportunità di conoscere due luoghi, nel pomeriggio, raggiungibili in auto a pochi km, che ricordano la Grande Guerra: la località del Mulino della sega e il sacrario militare di Fagarè. Come di consueto, partenza con mezzi propri dal parcheggio della Coop a Mogliano Veneto, ore 8,30, o da Salettuol alle 9,15.