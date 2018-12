Fabrica ospita il direttore degli Uffizi

Giovedì 6 dicembre alle 18.30 Fabrica ospiterà una conferenza di Eike Schmidt, direttore delle Gallerie degli Uffizi. Esperto internazionale di scultura dal Rinascimento alla fine del Settecento, dal novembre 2015 Eike Schmidt è direttore delle Gallerie degli Uffizi, una nuova entità museale che riunisce, oltre agli Uffizi nel complesso vasariano, anche la Biblioteca, Palazzo Pitti e i suoi musei, e il Giardino di Boboli.

Alla fine del suo mandato, nel 2020, assumerà la direzione del Kunsthistorisches Museum di Vienna. Nel 2017 ha ricevuto l’Excellency Award della Foundation for Italian Art and Culture di New York. Dallo stesso anno è professore onorario alla Humboldt-Universität di Berlino. Ingresso libero senza prenotazione