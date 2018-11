"Face the music - Blues In My Soul" con Vincenzo Barattin al Corner Live

Il musicista Vincenzo Barattin presenta "FACE THE MUSIC - Blues In My Soul".



Il progetto discografico è nato nel 2002 e documenta la carriera musicale di Vincenzo Barattin attraverso alcune delle collaborazioni più importanti.

In questo concerto assieme ad alcuni degli artisti coinvolti verrà presentato parte del repertorio del CD. Tra gli ospiti della serata: LEROY EMMANUEL, RAPHAEL WRESSNIG e altre sorprese.