Festa d'autunno a Portobuffolè: degustazioni e mostra mercato

Mostra mercato di prodotti tipici autunnali, fiori piante zucche funghi, opere di artisti e di artigiani hobbistica. Terza edizione del Baby market, scambi e piccole vendite di giocattoli libri figurine riservato ai bimbi e ragazzi dai 6 ai 14 anni.

Sotto la Loggia del Fontego la rassegna di vini tra Piave e Livenza con degustazioni guidate dai sommelier della Fisar. In piazza Ghetto si possono gustare le Delizie d'autunno gestite dal Borgogustantico. Dalle 14 alle 16 in Via Contratti un simpatico laboratorio gratuito per bambini e ragazzi i “Paesaggi mobili” a cura di TitaBì. Alle 11 ed alle 15 visite guidate nel borgo. Costo: 4 euro a persona, ritrovo al Museo Casa Gaia. Tutti i musei aperti e visitabili.