4^ Festa d'Estate: "Cena degustazione con teatro"

Domenica 18 giugno nel fascino della campagna trevigiana, Cantina La Callaltella aprirà le porte per la tradizionale Festa d'Estate giunta alla sua 4°edizione. L'evento con la speciale partecipazione della: Compagnia teatrale Teatro dei Pazzi e delegazione ONAV Treviso avrà inizio dalle ore 17.30 e si svolgerà con Cena degustazione dei Vini La Callaltella e a seguire in seconda serata, teatro con Compagnia teatrale “TEATRO DEI PAZZI” con “EL NEGRO Y EL BLANCO”.

La speciale serata estiva in Cantina sarà costellata da piacevoli momenti di degustazione dei top selection vini La Callaltella, spiegati e serviti da un team di esperti del settore enoico: L'enologa Maurizia Andreani e due Sommeliers ONAV; il tutto circondato da una splendida cornice della campagna e della tenuta in versione notturna.

La Callaltella, da sempre vocata nelle tematiche natura e cultura, devolverà un ricavato dell’evento a favore di un Progetto Scuola dedito alla “stagionalità, natura e vino”, nell’occasione verranno acquistati in collaborazione con GIUNTI EDITORE, dei libri tematici che verranno donati ai ragazzi con l’auspicio di sensibilizzarli maggiormente al contatto con la natura come “fonte di ispirazione e lavoro” unitamente al piacere della conoscenza e della lettura. Una serata stellare, all'insegna di degustazioni, teatro e cultura per tutti gli appassionati del mondo enoico, per gli operatori di settore e per tutti i sostenitori del teatro. Ai partecipanti verrà rilasciato un simpatico omaggio e uno sconto del 10% da usufruire durante la serata nel nostro wine shop.

PROGRAMMA

Ore 17.30 entrata

Ore 18.30 aperitivo

PROSECCO DOC EXTRA DRY TREVISO

frittura in bella vista (verdure pastellate, salvia, grana)

Ore 19.30 cena

ANTIPASTO: CHARDONNAY IGT VENETO

fiocco di montagna con pan delle streghe - tris di formaggi di fattoria con confetture

PRIMO: MANZONI DOC PIAVE MEDAGLIA D’ARGENTO

risotto con zucchine e speck

SECONDO: BARRICATO RABOSO IGT Veneto 2014

tagliata con verdure dell’orto spadellate

DESSERT: VERDUZZO IGT VENETO

con biscotti artigianali

I VINI VENGONO SERVITI e SPIEGATI DA DELEGAZIONE ONAV ed enologa Maurizia Andreani

Ore 21.00 teatro inizio spettacolo con Compagnia “TEATRO DEI PAZZI” con “EL NEGRO Y EL BLANCO”

Ore 23.00 fine spettacolo calice di VERDUZZO IGT VENETO - biscotti e caffè

COSTI:

Cena con Degustazione Vini + Teatro euro 25,00 adulto / euro 5 bambini

(dai 4 ai 10 anni max) comprensivo di menù baby + servizio baby sitting.

Sconto del 10% sul biglietto d’entrata per coppia di 2 persone. Pagherete 45 euro anziché 50 euro.

Sola entrata a Teatro euro 7,00 comprensivo di:

calice di Verduzzo IGT Veneto biscotti artigianali e caffè

(Se porti un amico avrai diritto allo sconto del 30% sul biglietto, a coppia euro 10,00 anzichè 14.00 euro)

Vi aspettiamo il 18.06 presso Cantina La Callaltella - Rovarè di S. Biagio di Callalta, via Callaltella, 13

Per maggiori informazioni: PRENOTAZIONE CENA (OBBLIGATORIA) entro e NON oltre il 12.06.2017 allo 349 373 0865 (Elena)

“In caso di maltempo l’evento e il teatro si svolgeranno all’interno”