Festival di Corti teatrali - 6° Edizione

A gareggiare in una sfida con vincitori ma senza vinti, cinque compagnie teatrali della regione Veneto, avranno poco meno di un quarto d’ora l’una, per conquistare la giuria con il meglio del proprio repertorio teatrale. Ad assegnare il premio “CORTI TEATRALI UILT VENETO 2019” sarà una giuria d'eccezione: Paola Gallo, Giovanni Lugaresi e Antonio Sanseverino. Una seconda giuria di giovani studenti, assegnerà il premio "GIOVANI CORTI TEATRALI UILT 2019”.



Gatto Rosso Compagnia Teatrale - LA TEMPESTA

Bretelle Lasche - LA TOPASTRA

Colonna Infame - CASABIANCA

Teatroprova.it - ROSE ROSSE PER

Compagnia Teatrale - Lavori in Corso - SOGNO PROIBITO



L'ingresso sarà ad OFFERTA LIBERA e devolveremo il ricavato Ad Agordo Proloco, che ha stanziato un progetto per la riqualificazione del parco giochi del paese, interamente distrutto dal recente maltempo che ha messo in ginocchio le nostre montagne.



INFO E PRENOTAZIONI: 345 2928137



Ovviamente vi aspettiamo in tanti alla sfida che si terrà qualche giorno prima della GIORNATA MONDIALE DEL TEATRO!