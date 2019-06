Il Festival delle mongolfiere torna all'Ippodromo di Treviso

Ritorna a colorare il cielo di Treviso, il Festival delle mongolfiere per il quarto anno consecutivo con oltre 40.000 presenze nelle edizioni precedenti, nella splendida cornice dell’Ippodromo di Treviso nei giorni 31 agosto, 1 e 7-8 settembre.

I meravigliosi giganti dell’aria prenderanno forma dal pomeriggio dall’Ippodromo con voli liberi, voli vincolati e numerosi spettacoli a loro dedicati grazie a piloti italiani e stranieri che parteciperanno al Festival delle mongolfiere. L’evento aprirà i cancelli alle 16.30 per proseguire con tante attività e divertimenti fino alle 23. Si potrà entrare all’interno di una mongolfiera stesa a terra e gonfiata per metà per ascoltare le meravigliose storie raccontate dalla compagnia teatrale il Mosaico di Rovigo. Tanti i laboratori didattici gratuiti per costruire e colorare dando spazio alla fantasia. A tutti i bambini verrà regalato un aquilone da costruire e far volare durante il festival. Visita alle scuderie: il personale esperto della scuderia Zanetti spiegherà ai visitatori le fasi salienti della vita del cavallo, dalla nascita alla preparazione atletica con accenni relativi all’alimentazione e alla preparazione per la corsa. Ci saranno dei punti ristoro collocati all’interno dell’Ippodromo con tipicità enogastronomiche per ogni gusto e palato. A partire dalle 18 il gonfiaggio delle mongolfiere in volo libero che partiranno dall’arena mongolfiere regalando a tutti i visitatori l’emozione del decollo. A seguire i decolli dei voli liberi ci saranno i voli vincolati ancorati a terra con apposite funi che si innalzeranno di una ventina di metri per tutti coloro che vorranno provare una prima esperienza di volo. E per chi vorrà prolungare la permanenza dopo il calar del sole tutte le sere l’emozionante spettacolo delle mongolfiere illuminate a suon di musica che regalerà atmosfere indimenticabili.

Il Festival delle mongolfiere sarà aperto nei giorni 31 agosto e 1, 7 – 8 settembre dalle 16.30 alle 23. Novità 2019 il Fuori Festival. Il sabato e la domenica dalle 7.00 alle 10.00 sarà possibile provare l'emozione di un volo vincolato solo su prenotazione a Festival chiuso. Il costo del volo è di 12 euro ed è comprensivo del biglietto di ingresso per uno dei 4 pomeriggi di manifestazione. I posti sono limitati ed è necessaria la prenotazione compilando il form alla pagina dedicata del sito. I parcheggi sono gratuiti, l’entrata è da viale della Repubblica; il biglietto d’ingresso è di 5 euro, gratuito fino ad 1 metro di altezza. Per maggiori informazioni è possibile collegarsi al sito, contattare la segreteria organizzativa Multimedia Tre allo 049/9832150 o scrivere a info@festivaldellemongolfiere.it