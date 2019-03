Festival delle emozioni venete ad Asolo, 30-31 marzo

I° edizione del “Festival Emozioni Venete - TURISMO SLOW tra NATURA. CULTURA. SAPORI.”

In occasione dell’anno del Turismo Lento, un Festival dedicato alle Terre di Asolo e Monte Grappa,

tra escursioni, trekking fotografici, attività per le famiglie, mostre fotografiche per celebrare la cultura del viaggio lento e valorizzare il territorio per rilanciarlo in chiave sostenibile favorendo esperienze di viaggio innovative ed esperienziali.





Gu&Gi Equipe, in sinergia con la Rete d’impresa Emozioni Venete, grazie all’appoggio della Regione Veneto attraverso il finanziamento POR FESR, ed in partnership con la rivista di cultura ambientale "OASIS", organizza ad Asolo (Tv) il Festival Emozioni Venete. Un festival nel territorio per il territorio. Un progetto frutto di studio, in elaborazione e sviluppo, da oltre 3 anni e finora patrocinato da:

- BUONA PARTE DEI COMUNI DEL TERRITORIO (Asolo, Castelcucco, Fonte, San Zenone degli Ezzelini, Pederobba, Altivole, Borso del Grappa, Pieve del Grappa, Cavaso del Tomba, Maser, Monfumo, Mussolente, Possagno, Romano d’Ezzelino, Castelfranco Veneto, Montebelluna);

- IPA DELLA PEDEMONTANA DEL GRAPPA E ASOLANO;

- IPA MONTELLO PIAVE SILE;

- IPA CASTELLANA;

- UNIIONE MONTANA DEL GRAPPA;

- LIPU;

- OASIS;

- CAI VENETO;

- I BORGHI PIU’ BELLI D’ITALIA;

- CITTÀ DEL VINO;

- CITTÀ DELL’OLIO;

- CONSORZIO VINI ASOLO MONTELLO;

- CNA ASOLO;

- COLDIRETTI.



Focus dell’evento il turismo, con un’offerta unica e imperdibile, con proposte fatte di esperienze inedite e coinvolgenti. L’obiettivo non è creare un semplice e tradizionale prodotto turistico ma una vera esperienza da vivere costruita sul territorio che diviene palcoscenico con la sua storia e tradizioni, con il patrimonio culturale e naturale.



Il Festival, che vanta una preziosa collaborazione con FIERE ROMA, si svilupperà nel territorio asolano e nell’area limitrofa della Pedemontana del Grappa con il coinvolgimento diretto di 16 Comuni.



Un villaggio espositivo sarà il cuore pulsante dell’evento. Allestito ad Asolo, nel Parco della seicentesca Villa Razzolini Loredan il villaggio ospiterà: Comuni, Ipa, parchi della Regione Veneto, Collegio guide Alpine, CAI Veneto, Lipu, enti ed associazioni, aziende dei settori editoria, sport system e dell’enogastronomia.



La prima edizione del Festival ospiterà agenzie della Rete d’impresa Emozioni Venete, che propongono Pacchetti turistici Esperienziali ed escursioni in tutti i Comuni patrocinanti l’evento. Il web oggi rappresenta il mezzo più utilizzato per viaggiare, ma è il contatto diretto tra persone la modalità vincente per raccontare una DESTINAZIONE e per testare direttamente ciò che serve per il viaggio (biciclette, abbigliamento outdoor, accessori ed attrezzatura, ecc.). L’occasione del Festival diventa, soprattutto, un viaggio coinvolgente diretto ed esperienziale: ESSERCI per incontrare la “filiera” di chi si occupa del NOSTRO TERRITORIO, di natura e ambiente, all’insegna di uno sviluppo del turismo sostenibile ad Asolo e nella Pedemontana del Grappa.



Le attività satellite e gli eventi culturali animeranno le giornate del Festival. Decine di eventi verranno organizzati durante la manifestazione: “Battesimo della sella”, “Battesimo del volo”, Workshop fotografici, Parete di arrampicata, Pista per Balance bike, Escursioni culturali, Percorsi naturalistici per famiglie e percorsi per sportivi, attività di acquerello sul paesaggio. Convegni e workshop, mostre fotografiche e visite guidate saranno a disposizione di tutti i visitatori. Domenica 31 marzo ci sarà inoltre il 1° GRAVEL MAT DE ASOL con bici gravel ciclocross mtb, due percorsi per poter andare incontro a tutte le tipologie di ciclisti!

Un percorso corto di circa 50 Km ed un percorso lungo di circa 100 Km con traccia GPS per andare alla scoperta del territorio.





Testimonial saranno presenti per raccontare le loro esperienze, quali GIORNALISTI, SPORTIVI, FOTOGRAFI, BLOGGER… Alcuni nomi: Roberto Parodi scrittore, giornalista e conduttore televisivo italiano, specializzato in libri di viaggio e Direttore Responsabile del mensile RIDERS. Milko Marchetti naturalista e fotografo plurivincitore della Coppa del Mondo di Fotografia Naturalistica. Moreno Pesce, sportivo che grazie ad una protesi in fibra di carbonio e titanio, è diventato una celebrità nel mondo del trail e delle vertical race. Andrea Pizzato, blogger diventato un punto di riferimento per gli amanti delle escursioni in montagna, dell'outdoors e dei viaggi, raggiungendo migliaia di visitatori ogni giorno e seguito da una community di oltre 50.000 followers sui social media. Valentina Facchin di Around & About Treviso; blog nato dalla passione per la propria terra con l'intento di farla conoscere in modo più approfondito sia agli abitanti di Treviso e provincia, sia agli stranieri che, attirati da Venezia, passano per la Marca.





FESTIVAL EMOZIONI VENETE_ Asolo, Via Schiavonesca Marosticana (Parco di Villa Razzolini Loredan)

Giorni ed orari di apertura:

venerdì 29_ h. 18.00 Conferenza stampa e apertura



sabato 30_ h. 08.00 Apertura Info Point per la prenotazione delle escursioni

h. 09:00 - h. 19:00 Apertura Villaggio espositivo



domenica 31_ h. 08.00 Apertura Info Point per la prenotazione delle escursioni

h. 09:00 - h. 19:00 Apertura Villaggio espositivo





INGRESSO LIBERO – Prenotazione delle escursioni e delle attività in INFO POINT oppure tramite il sito web:

www.emozionivenete.it



È un evento organizzato da:

GU&Gi Equipe Sas per Rete d’impresa Emozioni Venete

Via 1° Maggio, 18 - 31011 Asolo - TV

T. 0423/948733 - F. 0423/927756

info@emozionivenete.it