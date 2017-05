Fish 'n' Fest 2017

Da mercoledì 7 a domenica 11 giugno, 5 serate a base di pesce, vino, birra, drinks, musica, spettacolo e animazione per i più piccoli. Anche quest'anno Gastronomia Albertini è lieta di organizzare il Fish'n'Fest, manifestazione giunta alla quinta edizione, ed appuntamento tra i più attesi dell'estate trevigiana.



La grande novità del 2017 è che la manifestazione si svolgerà negli spazi antistanti al Mercato Ortofrutticolo (zona Stiore). Questa scelta è motivata da diversi fattori. Il Fish'n'Fest ha richiamato ogni anno un numero crescente di pubblico, ragion per cui Piazzetta Giustiniani risulta ormai uno spazio troppo ristretto. Le nuove normative sul decoro urbano delle piazze, le limitazioni alla circolazione degli automezzi all'interno del centro storico, e la volontà di tutelare la tranquillità dei residenti, unita al desiderio di offrire al pubblico un miglior servizio, ci hanno condotto a questa scelta.



La zona Stiore dispone infatti di ampia possibilità di parcheggio ed è facilmente raggiungibile sia dal centro città che dai comuni e dalle province limitrofe da Viale Montegrappa, dalla Via Noalese, dalla SS13 Pontebbana e Viale della Repubblica, dalla SS348 Feltrina. Ma c'è di più. Gastronomia Albertini ha recentemente festeggiato i 30 anni di attività. Fino alla fine degli anni 80, gli spazi ora adibiti esclusivamente al Mercato Ortofrutticolo, ospitavano anche il Mercato Ittico, dove Sergio Albertini si recava ogni giorno per acquistare il pesce fresco per il suo negozio.



Si tratta quindi di un ritorno alle origini, unito alla volontà di valorizzare una zona della città ricca di potenzialità ma tuttora poco sfruttata. Quello che era nato come un piccolo evento di quartiere acquista oggi il carattere di una vera e propria manifestazione provinciale, che si svilupperà nell'arco di serate a base di buon cibo, musica, spettacoli. Non mancate!