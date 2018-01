Lo scrittore Francesco Vidotto ospite del prossimo appuntamento di "Lib(r)eriamoci"

TREVISO Il prossimo appuntamento di Lib(r)eriamoci – 10 incontri con gente che scrive, a cura di Alberto Trentin e Chiara Stival, vede come ospite Francesco Vidotto. La rassegna letteraria è promossa con la collaborazione della scuola di scrittura Il Portolano e della Libreria Universitaria di Treviso, presso i cui locali la rassegna si tiene.

Nella serata di giovedì 1 febbraio, alle 18.30, la conversazione verterà su Meraviglia, l’ultimo romanzo dello scrittore cadorino, già noto al pubblico per Zoe (Minerva, 2012), Oceano (Minerva 2014) e Fabro. Melodia dei Monti Pallidi (Mondadori, 2016), ma anche per il successo di Siro (Minerva, 2011) con cui vinse il premio cortina d’Ampezzo nello stesso anno. Vidotto trova ispirazione tra le sue amate Dolomiti per raccontare una storia d’amore implacabile, una ricerca intima a dispetto di tutto, che colloca negli anni difficili della formazione di un adolescente che dai monti scende in una cittadina del trevigiano, a Conegliano, e lì si confronta con una serie di eventi che lo portano a interrogarsi sul senso della vita. Meraviglia nasce da questa riflessione: “alcune vite sono fuochi d’artificio che non scoppiano e io, in una di queste, ci sono inciampato quasi per caso, è un peccato non vederla brillare”.