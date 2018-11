Frullallero al Sant'Anna: riflessioni, storie, canzoni e digressioni a proposito di cibo per bambini

Domenica 11 novembre il Teatro Sant’Anna ospita la compagnia Assemblea Teatro. In scena “Frullallero”: il cibo dal punto di vista dei più piccoli. Nuovo appuntamento per la rassegna “Una Fetta di Teatro”. Al teatro Alcuni Sant’Anna domenica 11 novembre alle 16.30 andrà in scena “Frullallero”. Sul palco la compagnia Assemblea Teatro che presenta uno dei suoi più famosi spettacoli scritto da Loredana Perissinotto, Pinin Carpi, Valeria Moretti, Bruno Tognolini e diretto da Loredana Perissinotto e con in scena Monica Fantini e Cristiana Voglino. Riflessioni, storie, canzoni e digressioni a proposito di un argomento, spesse volte una preoccupazione, atavico: il cibo. L’atto del mangiare con piacere o con inquietudine, la paura dell’essere mangiati, fagocitati, affrontati dal punto di vista dei più piccoli. È questo il progetto realizzato in forma spettacolare da un gruppo di artisti, di scrittori e drammaturghi. In un susseguirsi dal ritmo serrato, divertente e coinvolgente, sfilano sul palcoscenico, interpretate da Monica Fantini e Cristiana Voglino, le fiabe rivolte all’infanzia.



Fiabe che vedono protagoniste case di marzapane e streghe, ma che pure, in maniera lieve e con grazia, affrontano il discorso dei rifiuti, della morte animale, delle manie alimentari e degli scopi dell’alimentazione. Giochi, stravaganze e invenzioni per continuare a dar vita ad un teatro aperto all’immaginario, capace di utilizzare i suggerimenti che dall’infanzia provengono, in grado di creare un’atmosfera di autentico stupore. Ogni elemento in FRULLALLERO concorre a generare la sensazione di meraviglia. La scenografia stessa, giocata ad arte sul disvelamento progressivo di diversi ambienti, ricorda la magia delle scatole cinesi che mantengono viva la tensione della scoperta. Gli ambienti vengono a poco a poco resi manifesti per essere trasformati secondo una logica imprevedibile che obbedisce al desiderio di manipolare lo spazio, di esprimerlo seguendo l’andamento imprevedibile della fantasia.



Le musiche e le canzoni ricoprono la funzione non solo di accompagnamento, ma si inseriscono all’interno dello spettacolo donandogli particolare dinamicità. La recitazione degli attori corre sul filo di una comicità esilarante che riesce a mantenere costantemente alte l’attenzione e la partecipazione di tutto il pubblico, adulto e bambino, chiamato a riconoscersi anche, entro un percorso creato a partire dalle esigenze e dalle caratteristiche proprie dell’età infantile



Domenica 18 novembre la rassegna “Una fetta di teatro” continua con lo spettacolo Io e niente- Dal niente si può fare tutto, messo in scena dalla compagnia Teatro Gioco Vita.



*** Costi e orario biglietteria

Ingresso euro 5,50 – tessera valida per 5 entrate a 25 euro o 10 entrate 45 euro (le entrate si possono usare anche nello stesso giorno, sia per gli spettacoli che per le proiezioni in programma).

I bambini sotto i 3 anni entrano gratis.

La biglietteria è aperta da lunedì a venerdì dalle 15 alle 18,30; domenica 10-12 e 15-17,30. Info: 0422.421142 teatro@alcuni.it | www.teatrosantanna.it.



*** Formula per le famiglie “Parco+Teatro”

Ogni domenica pomeriggio a soli 11 euro è possibile visitare uno dei percorsi del Parco degli Alberi Parlanti e successivamente assistere allo spettacolo in programma. Per prenotazioni: 0422.694046.