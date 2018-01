Sabato funk con Uaz al Corner Live

Il febbraio musicale del Corner dell’inverness Pub di Mareno di Piave inizia con il funk di UAZ – Urban Acid Zone.



Consolidata da ormai cinque anni, la formazione è alla ricerca di un progetto

originale che spazi dal Funk alla Fusion con passaggi nel Lounge, mantenendo vario e

sempre diverso il repertorio. Si tratta di un sound adatto all'ascolto anche dei non addetti ai lavori con immagini, colori e suoni sempre diversi. Questo è il motivo per cui si avvalgono di sequenze, computer loops ed effettistica. Inoltre molti brani vengono accompagnati da video sincronizzati con la band per far entrare maggiormente l’ascoltatore nel “mood” del brano.

Il repertorio è strumentale, di musica originale propria e di qualche arrangiamento di autori come: Jeff Lorber, Mike Stern, Miles Davis e Bill Evans.

Urban Acid Zone sono: Piero Terzariol alle chitarre, Giovanni Gorgoni al basso,

Andrea Posocco alla batteria e Claudio Zambenedetti al sax tenore ed effetti.



