Gianluca Chiaradia @ Enoteca Veneta Emozioni

Gianluca Chiaradia in concerto sabato 14 aprile, ore 15.00, all'inaugurazione dell'Enoteca Veneta Emozioni di Conegliano (TV), Via Dalmasso 12.



Il cantautore,accompagnato al basso da Andrea Sala Danna e Giorgio Gebhard alla batteria, presenterà i suoi dischi (Babao Dischi/Bollettino Edizioni) in chiave acustica. Tra i brani anche rivisitazioni di Bersani, Baustelle, Capossela.

www.gianlucachiaradia.it



Gianluca Chiaradia è un giovane cantautore trevigiano che mescola folk, pop e cantautorato italiano, con un virtuoso stile chitarristico di matrice americana. Ha all'attivo centinaia di concerti. Nel 2013 vince in Slovenia il premio “Migliore composizione” presso l'International Guitar Workshop del maestro Beppe Gambetta. Ha modo di suonare e studiare con musicisti internazionali quali Tony McManus, Steve Kaufman, Kathy Chiavola, Chris Newman e Thomas Leeb. Dopo essere stato selezionato per Musicultura, storico festival della canzone d'autore, registra il suo primo disco “Seriamente Ironico” (Babao Dischi). Nel 2015 firma con la Bollettino Edizioni Musicali di Riccardo Vitanza (casa editrice di Giovanni Allevi, Giulio Casale, Roberto Fabbri) per il suo secondo disco “Sogni al microscopio”, distribuito su tutte le piattaforme digitali da Artist First. Il mastering di “Sogni al microscopio” è curato da Giovanni Versari, vincitore di un Grammy per il mastering di “Drones” dei Muse. Apre concerti a Omar Pedrini, Giulio Casale, Damien Mcfly e collabora inoltre ad un reading dello scrittore Francesco Vidotto. A giugno 2018 presenterà il suo terzo disco a Milano, presso la Fiera Internazionale della Musica (FIM).