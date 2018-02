Il Gioco dell'Oca approda a Conegliano, divertimento e cultura al centro commerciale

CONEGLIANO Scoprire e conoscere un paese e il suo patrimonio culturale a colpi di dadi. Il Gioco dell'Oca della città di Conegliano, nato dall'idea della creativa Debora Basei e sostenuto dalla locale amministrazione comunale, approda al centro commerciale Conè.

Dopo la presentazione ufficiale che nel dicembre scorso si era svolta in piazza Cima, sabato 17 e domenica 18 febbraio 2018, dalle ore 10 alle 12 e dalle 14 alle 19, l'appuntamento con il divertimento aperto a tutti è fissato al centro commerciale Conè. Molto più di un semplice gioco in scatola, l'iniziativa si rivolgerà a persone di tutte le età: attraverso un percorso ludico che farà scoprire loro le meraviglie che caratterizzano il territorio dell'Alta Marca trevigiana. L'intento degli organizzatori è quello di promuovere la città e i luoghi che la caratterizzano proprio attraverso il gioco e la guida storica abbinata, sostenendo la cultura, grazie alla collaborazione con l'assessorato al turismo del Comune di Conegliano. I bambini che per primi arriveranno al Castello (ultima casella del gioco), infatti, vinceranno un premio che stimolerà la loro curiosità: una visita alla vera e propria Torre del Castello. Un appuntamento da non perdere per trascorrere un fine settimana all'insegna della cultura e del divertimento in famiglia