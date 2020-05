Giornata mondiale delle api: il video che spiega l’importanza degli insetti

Si celebra oggi, 20 maggio, la Giornata Mondiale delle Api 2020, una ricorrenza per sensibilizzare sul ruolo di questi irrinunciabili e operosi insetti. Anche i Mini Cuccioli, da sempre attenti ai temi dell'ambiente, hanno voluto produrre un video per bambini (visibile sul sito minicucccioli.it) che spiegasse perché apprezzare il lavoro delle api e dei molti insetti che vivono nei nostri giardini e terrazzi. Le api sono infatti essenziali per la sopravvivenza dell’uomo, poiché si occupano dell’impollinazione di tutte le piante alla base della catena alimentare umana. I cambiamenti climatici e l’inquinamento sempre più diffuso, però, rischiano di determinarne l’estinzione. Tanti sono gli episodi dove i Mini Cuccioli, in onda tutti i giorni su Rai Yoyo, raccontano l’importanza della natura proprio come fanno nel video realizzato insieme ai bambini di Calcroci di Camponogara per Raccontiamo La Salute con 6A: l’importanza delle api e degli altri “mostri dell’orto” visibile sul sito minicuccioli.it



L’ape Marietta è protagonista dell’episodio Il profumo dei fiori che potete vedere nella versione English with PetPals nel canale youtube “La Tv degli Alberi Parlanti” oppure in italiano nel portale di RaiPlay. Cosa racconta l’episodio? Olly ha una domanda in testa: “Perché gli insetti volano da un fiore all’altro?”. Il grande albero suggerisce di andare dall’ape Marietta, nel Grande Prato Fiorito: lei darà loro la risposta giusta. L’ape spiega che quando è primavera annusa l’aria e sceglie il fiore con il profumo che le piace di più; poi raccoglie il polline per fare del buonissimo miele. A questo punto Diva prende il profumo e se lo spruzza sul ciuffo. Immediatamente una nuvola di farfalle variopinte le si posano sulla testa… non è mai stata così elegante! Cilindro ci prova con la sua essenza di carota, ma quello che ottiene è di essere circondato da tante api che lo costringono a lanciarsi nel laghetto. “Mi ero scordata di dirti che le api del Prato Fiorito hanno un debole per il profumo di carota!” dice Marietta; “Non sapevo che le api del Prato Fiorito avessero i miei stessi gusti. Chissà come sarà il miele alla carota, non vedo l’ora di assaggiarlo!”, conclude Cilindro.



Come rivela ISPRA e Ministero dell’Ambiente: “Quasi il 90% delle piante selvatiche da fiore ha bisogno di impollinatori per riprodursi: api, vespe, farfalle, coccinelle, ragni, rettili, uccelli. Queste piante sono fondamentali per il funzionamento degli ecosistemi e la conservazione delle specie e degli habitat e in generale delle diversità biologica, che rappresenta la base della nostra esistenza e delle nostre economie. Nel processo di produzione alimentare, oltre il 75% delle principali colture agrarie beneficia dell’impollinazione, operata da decine di migliaia di specie animali (almeno 16 mila tra gli insetti) in termini di produzione, resa e qualità dei raccolti.” Mini Cuccioli è una serie cartoon ideata da Sergio Manfio e Francesco Manfio e prodotta da Gruppo Alcuni.



#Api #WorldBeeDay2020 #giornatamondialedelleapi