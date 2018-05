Si svolgerà martedì 8 maggio alle ore 10.00 la “giornata della sicurezza e del soccorso”, presso lo Stadio Comunale “Paolo Tumiotto, di Ponte di Piave e coinvolgerà gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado del Comune di Ponte di Piave ed è aperta alla cittadinanza.

“La protezione civile non è solo l’intervento emergenziale ma è soprattutto prevenzione. Ogni cittadino ne fa parte e dovrebbe sapere cosa fare in caso di necessità – spiega il Sindaco Paola Roma - ringrazio tutte le Istituzioni, che si sono messe a disposizione per poter organizzare questa giornata aperta ai ragazzi ma anche alla cittadinanza”.

L’esercitazione, si svolgerà sotto il coordinamento dei Vigili del Fuoco e vede coinvolti con ruoli e compiti diversi la Polizia Locale, la Protezione Civile della Provincia di Treviso, il Corpo Nazionale Vigili del Fuoco, CIMIC Group, Carabinieri, Guarda di Finanza, il SUEM 118, gruppo Cinofili, l’Aeronautica Militare 51° stormo ed i Gruppi Protezione Civile ANA (Associazione Nazionale Alpini) e ANC (Associazione Nazionale Carabinieri in congedo) del territorio comunale.

“L'obiettivo è quello di diffondere la cultura di protezione civile tra le nuove generazioni e la scuola non può che essere il nostro primo interlocutore – spiega l’Assessore alla Sicurezza e Protezione Civile Stefano Picco - fornendo loro le conoscenze sul soccorso, ma soprattutto sulla conoscenza delle modalità operative in caso di rischio, stimolandoli a diventare un domani futuri volontari di protezione civile”.

Appuntamento quindi martedì 8 maggio alle ore 9.30 presso lo Stadio Comunale Paolo Tumiotto.