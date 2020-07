Grigliata e live rock nel giardino dell'Antica Osteria Zanatta

Dopo una lunga e forzata pausa i WHITE WILD WORMS tornano finalmente live con il loro ROCK in una serata da non perdere!

Nella cornice rinnovata dell'ANTICA OSTERIA ZANATTA, una gustosa grigliata vi accompagnerà per il nostro ritorno!



Cena e live in giardino :D



E' necessario prenotare il tavolo per tempo, i posti sono limitati per la cena e necessari i posti a sedere anche per chi assiste al live a causa delle direttive anti-covid19.

Ci saranno tavoli e sedie predisposte per chi vuole assistere al live sempre nel rispetto delle norme e distanze.



Ecco il programma:

- Dalle 18:00 alle 20:00 Aperitivo con cicchetteria e panini

ottime birre e vini a mescita

- Grigliata al tavolo dalle 19:30

- Live dalle 22:00 White Wild Worms - Pure 70's Rock Sound

Un tributo al decennio che ha segnato per sempre la storia della musica, gli anni '70



* ingresso libero *

cena su prenotazione entro mercoledì 15 luglio

è consigliato chiamare e prenotare anche con più anticipo tel 0422778048



Alla Antica Osteria Zanatta trovate carne alla griglia ma anche verdure, formaggi, affettati, antipasti di tradizione e dolci fatti in casa

Birre artigianali e d'abbazia, vini doc e tanto altro

Un nuovo banco bar con molte proposte da bere e stuzzicare



Non mancate e invitate i vostri amici!!!



Per ulteriori info su menu, prezzi e foto del locale visita il nuovo sito

www.anticaosteriazanatta.com

trovate tutto!

PIATTO DI GRIGLIATA MISTA €10 (al prezzo sono da aggiungere coperto, bevande, contorni etc)



Per informazioni sui White Wild Worms

www.whitewildworms.com



E' UTILE SAPERE CHE:

C'è un ampio parcheggio interno quindi non c''è problema di posteggio

Dal parcheggio potete accedere al giardino estivo e all'interno del ristorante



se volete altre informazioni o volete prenotare potete chiamare lo 0422778048



presso ANTICA OSTERIA ZANATTA

via borgo 64

Varago di Maserada sul Piave (TV)

a 2km dall uscita Treviso Nord



locale storico del 1937 completamente rinnovato

da novembre 2019 Grigliamo per Passione ♥

stessa gestione del IL GRILLO - grigliate all'aperto a Cimadolmo

4^ generazione

Le sorelle Eva ed Emanuela vi accoglieranno nel loro nuovo locale di famiglia :D