“A ruota libera – Hai voluto la bicicletta?” - Storie di ciclismo, storie di ciclisti

Dopo l’emozionante serata della scorsa settimana con Alessio Stefano Berti e le musiche dei The Goosto, venerdì 4 maggio si continua a parlare di ciclismo con lo spettacolo “A RUOTA LIBERA – Hai voluto la Bicicletta?”: reading recitato in forma scenica da Giovanni Betto, accompagnato dalla voce e chitarra di Leo Miglioranza.



Uno spettacolo per rivivere alcune storie di un ciclismo passato e raccontarne l’epopea, il mito, la leggenda. Interpretando le parole di autori del calibro di Stefano Benni, Dino Buzzati, Guido Catalano e Francesco De Gregori, Giovanni Betto racconterà storie di un ciclismo d’altri tempi, con aneddoti su alcuni grandi protagonisti di quell’epoca. Storie di uomini che hanno saputo vivere e interpretare in modo unico la loro passione per le due ruote.



Lo spettacolo “A RUOTA LIBERA – Hai voluto la bicicletta?” è in programma venerdì 4 maggio presso la Sala Consiliare del Comune di Nervesa della Battaglia alle ore 21:00. Ingresso libero.



Per ulteriori informazioni: biblioteca@comune.nervesa.tv.it