Halloween da brivido in Villa Foscarini: arrivano gli psycho-clown

A Villa Foscarini Cornaro la sera del 31 ottobre arrivano gli psycho clown: il party organizzato dal Nolita Club in collaborazione con Al Bacaro di Portogruaro e Cose di Notte. C’è la possibilità di cenare con spettacolo, una performance live di artisti e attori del Teatro delle Arance, o partecipare alla festa principale sulle note di Andrea Donadello, Francesco Torre, Thomas Carbonera e Alex C. Nel Clubino deluxe, invece, Mistericky e Samu.

Per maggiori informazioni e prenotazioni: 349 8226424, 392 1231235, 349 8879161

Costo: 40 euro per la cena, acqua e vino inclusi, 10 euro per la festa, in lista