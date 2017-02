Serata "House 'n Roll" Party presentata dallo storico dj Mauro Pilato + Cena pre-serata con menù fisso a 15 euro + Happy Birthday Jenny



Vi aspettiamo tutti venerdi 3 Marzo alla birreria Old Saloon di Pederobba al party "House 'n Roll" presentato dallo storico dj Mauro Pilato con una scaletta musicale che andrà dalla House al Rock per tutti i gusti di chi sarà presente. Nell'attesa dell' inizio serata, alle ore 20:30 sarà possibile cenare in birreria con menù fisso a 15 euro che sarà così composto:

- Gnocchi radicchio e speck

- Lonza di maiale al forno marinata in birra e miele

- Patate al forno e verdure cotte

- Birra o bevanda

- Dolce

- Caffè

E' GRADITA LA PRENOTAZIONE

Per l'occasione nella serata festeggieremo anche l'Happy Birthday di Jenny, sono tutti invitati a brindare assieme a noi. Per chi non gradisce il menù fisso sopraelencato ci sarà a disposizione il tradizionale menù della birreria con panini freddi e caldi, piadine, bruschette, club sandwich, wurstel con patate, verdure alla piastra, pizze al tagliere , snack di ogni tipo.