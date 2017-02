"Il nero e il rosa", due scrittrici a confronto

Il rosa ed il nero: l'essere donna e il rischio di aver paura di qualcosa che si pensava bello, ma che in realtà si rivela essere l'opposto. Giovedì 9 Marzo, alle ore 18 presso il Mecenate tea lounge, la nuova caffetteria nel cuore storico di Treviso inserita nella Galleria Della Strada Romana con vista sul Calmaggiore, Valeria Benatti e Katia Tenti racconteranno i loro ultimi capolavori: Nessuno muore in sogno e Gocce di Veleno. Due scrittrici a confronto, dunque, per raccontare cronache e storie di donne tradite e ferite. A dialogare con loro, Sara D'Ascenzo, giornalista del Corriere del Veneto. #rosaenero Valeria Benatti, Gocce di Veleno - Giunti Editore Katia Tenti, Nessuno Muore in sogno - Marsilio Editori Mecenate Tea Lounge - Piazzetta della Torre 9, Treviso