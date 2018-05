Il parto che vorrei

Incontro dedicato a tutte le mamme al primo figlio e non con l’Associazione Innecesareo: facciamo informazione e prevenzione per evitare cesarei non necessari o parto medicalizzato. Innecesareo offre sostegno e condivisione per tutte le donne che vogliono guarire la propria cicatrice fisica ed emotiva sia essa da cesareo o parto medicalizzato, con Francesca Alberti, Presidente dell’associazione, mamma, doula e consulente per l’allattamento.

Per maggiori informazioni si rimanda al sito www.innecesareo.it



Per motivi logistici l’incontro si terrà solo se si raggiungerò un numero minimo di dieci partecipanti, è obbligatorio comunicare la propria presenza al 342 7809808