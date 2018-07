Imprendo km 0 | Smart networking per le Pmi

Dopo il successo del primo Imprendo 4.0: la quarta rivoluzione industriale, organizzato all’ex fabbrica Pagnossin di Quinto di Treviso, giovedì 12 luglio Meet your Business lancia il nuovo format per fare business “a km 0” con il Patrocinio del Comune di Paese. A partire dalle 18.00 nella Sala Convegni di Villa Panizza, le aziende con sede a Paese e nelle aree limitrofe avranno l’occasione di incontrarsi per fare networking, promuovere i propri prodotti o servizi e creare nuove collaborazioni.



“Siamo dell’idea che spesso la mancanza di conoscenza delle aziende più vicine geograficamente a noi porti gli imprenditori a rivolgersi a realtà distanti perdendo il valore che può generarsi nel nostro Comune”, afferma l’imprenditrice Alessandra Polin. L’attuale Presidente dei Giovani Unindustria Treviso, insieme a Barbara Fuolega, consigliera Cofidi Veneziano e precedentemente Vice Presidente Provinciale Confartigianato Giovani, ha dato vita a Meet your Business l’innovativa piattaforma social nata per supportare le piccole medie imprese nella gestione del loro business.



Imprendo km 0 è il primo di una serie di incontri gratuiti organizzati, in base alla geolocalizzazione delle aziende, su tutto il territorio della Provincia per incentivare lo sviluppo del business locale.



Tutti gli incontri sono a numero chiuso, per informazioni e prenotazioni contattare la segreteria di MyB al 0422 451878 oppure per mail a info@meetyourbusiness.it