"In cucina con i figli" al Garden Barbazza con Angela Maci

Angela Maci torna nella "serretta" del Garden Barbazza di via San Pelajo con un'altra delle sue Storie Buone, mercoledì 9 maggio alle 18,30. Nel corso dell'incontro intitolato "In cucina con i figli", la celebre food blogger - appassionata esperta di cucina e raffinata divulgatrice della cultura enogastronomica ma anche mamma dedita alla cura dell’alimentazione dei giovanissimi - insegnerà a cucinare alcune pietanze a coppie formate da adulta/o-bambina/o: padri e madri, nonni e nonne, zii e zie e relativi figli e nipoti impareranno cucinare insieme e a condividere festosamente questa bella ed importante esperienza, per poi consumare insieme festosamente tutto quello che è stato preparato a quattro mani.

Durata dell’incontro: due ore. Costo: euro 30/coppia adulto-bambino.

Incontro a numero chiuso, iscrizione obbligatoria.

Info: 0422.308301 - www.barbazzagarden.it.