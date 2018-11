In cucina con la Peri al BHR: il Natale dedicato ai bambini

Undici appuntamenti in un anno (di cui 2 dedicati agli adulti), 3 sold out, 116 bambini, 232 manine, 92 tra mamme, papà e nonni. Ingredienti tutti sani e ricette bilanciate, di cui almeno una sempre dedicata alla frutta, che sotto l’influenza della Peri diventa magicamente buonissima! “Il bilancio di questo anno di appuntamenti con Elisa Perillo è sicuramente positivo, tanto che gli ultimi due incontri sono andati sold out, il laboratorio dedicato a Halloween ha avuto un doppio appuntamento e anche il prossimo dedicato al Natale sarà sempre un doppio evento, uno al mattino e uno al pomeriggio. È bellissimo vedere la hall di un hotel come il nostro, con una vocazione principalmente business, invasa da piccoli chef felici e soddisfatti.” dice Roberta Basso, amministratore delegato della Basso Hotels & Resorts.

Il BHR Treviso Hotel conferma nuovamente di essere punto di incontro di eventi di qualsiasi genere. Freschi dei festeggiamenti del decimo anno di attività, il bilancio non è solo relativo agli appuntamenti della Peri, ma anche di tante altre soddisfazioni professionali, prima tra tutte la soddisfazione dei nostri ospiti. Continuano quindi gli appuntamenti con Elisa Perillo, più conosciuta come "La Peri" di Peri & the kitchen, kids food blogger e autrice del libro "Bimbe e bimbi, a tavola!”. "Se guardo al primo laboratorio che abbiamo proposto un anno fa – dice Elisa – mi sembra quasi impossibile che poi ne siano seguiti così tanti nel corso del 2018. È stato incredibile incontrare bambine e bambini entusiaste/i di avvicinarsi alla cucina, i sorrisi dei loro genitori/nonni, papà inclusi! Il mio grazie di cuore al BHR e al suo staff per aver creduto in questo progetto."

Dopo il sold out degli ultimi due appuntamenti dedicati alla merenda sana e gustosa e a Halloween, sabato 1 dicembre il BHR Treviso Hotel ospita un doppio appuntamento. Alle ore 10.30 o alle ore 16.00, i piccoli chef prepareranno in modo divertente ricette gustose dedicate al Natale, con ingredienti e preparazioni a misura di bambino; grandi e piccoli potranno mettere le mani in pasta, imparare ricette a prova di bimbo e approfittare della Peri per domande e consigli. Ogni bambino avrà infatti la sua postazione di lavoro per preparare le ricette insieme alla mamma, al papà o ai nonni.

La rassegna di incontri con La Peri è organizzata con l'obiettivo di semplificare la vita in cucina dei genitori attraverso ricette facili da replicare, gustose e soprattutto sane. Più facile è più buono: è questo il motto di Elisa per i suoi piatti studiati insieme ai nutrizionisti del Policentro Pediatrico di Milano specializzati in alimentazione dell’età pediatrica. Ricette facili, creative e veloci con ingredienti di qualità e di stagione ideali per i bimbi piccoli ma adattabili a tutta la famiglia.

Età minima per partecipare: 4 anni compiuti. Età massima per partecipare: 12 anni.

Ogni bambino può partecipare con un solo genitore (il corso è per bambini e quindi il genitore funge solo da assistente). Prezzi: €25,00 a coppia (genitore-bimbo) per il corso. Posti limitati!

Prenotazioni entro il 27 novembre al numero 0422 3730 o alla mail: info@bassohotels.it.

Al termine del corso al Gioja Lounge Bar vi aspetta il pranzo con le prelibatezze dolci e salate del nostro chef Riccardo Aliceto oppure alla sera con un ricco aperitivo!

Per informazioni e prenotazioni: BW Premier BHR Treviso Hotel Centro Leonardo | Via Postumia Castellana, 2 | 31055 Quinto di Treviso (TV) | Italy | Tel +39 0422 3730 | Fax +39 0422 373999 | www.bhrtrevisohotel.it