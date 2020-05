Incontriamoci da Andrea: nasce un nuovo spazio culturale online

Venerdì 8 maggio alle ore 19 sarà in diretta sul profilo Instagram @andrea_vettoretti_guitar, il primo appuntamento di “Incontriamoci da Andrea” il salotto virtuale del maestro Andrea Vettoretti, chitarrista e compositore, ideatore del Festival Chitarristico delle Due Città e del nuovo genere musicale New Classical World.

«È un nuovo progetto che, insieme al mio staff, abbiamo voluto realizzare per dare continuità all'attività culturale che periodicamente viene svolta dal Centro Musicale Musikrooms, l'associazione che organizza insieme a me il Festival Chitarristico delle Due Città. Prima di questa pandemia ci incontravamo nel mio salotto e si parlava di musica, cinema, libri e tutto quello che rappresenta il bello. Ora che per il momento viviamo questo stop forzato abbiamo deciso di continuare queste iniziative online» dice Vettoretti. Ogni settimana appuntamento fisso nel profilo Instagram @andrea_vettoretti_guitar, Vettoretti ospiterà un personaggio famoso o meno, ma sicuramente con qualcosa di interessante da raccontare. «Non parleremo solo di musica, anzi: come si faceva in Musikrooms spazieremo ogni aspetto culturale» specifica Vettoretti. L'ospite del primo appuntamento è infatti il fisico creativo Alessandro Garofalo, tra i maggiori esperti in Italia di innovazione, ci parlerà in modo eclettico, come solo lui sa fare, delle sue idee e visioni per il futuro. Non mancherà l'interazione con il pubblico, Vettoretti e il suo ospite potranno rispondere a curiosità e domande dei follower. «La cultura è stata fortemente penalizzata dalla situazione attuale. Questa iniziativa pensiamo che sarà un modo per espandere la nostra conoscenza e ampliare i nostri orizzonti raggiungendo un pubblico più ampio e dare la possibilità a chi non può essere vicino a godere della nostra compagnia» conclude Vettoretti. Allora non ci sarà musica? Non è detto: l'unica cosa per saperlo è seguire gli appuntamenti “Incontriamoci da Andrea”.