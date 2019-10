"Intrecci barocchi", il Concerto Matinée domenica 20 ottobre

È un grande piacere per l’Istituto Musicale Michelangeli presentare alla cittadinanza un “Concerto Matinée” in collaborazione con la Carpenè Malvolti di Conegliano. Gli spazi della Cantina saranno aperti domenica 20 ottobre alle ore 11:00 per un’offerta musicale all’insegna della musica barocca.

“Intrecci Barocchi” Un titolo che vuole anticipare le particolari ed affascinanti sonorità che andremo ad ascoltare. Protagonisti degli strumenti unici, con forte carattere timbrico. Strumenti di antica e nobile origine: la viola da gamba, con affascinanti sonorità tutte da riscoprire; l’oboe, strumento a fiato ad ancia doppia che sa incantare con il suo timbro limpido; il violino, il principe degli archi, dal suono cristallino e travolgente. Questi si fonderanno in varie formazioni con il violoncello, strumento che meglio riesce nel collegare, intrecciare e sostenere, con la sua funzione di basso continuo, la concertazione tra i vari strumenti.

Un interessante concerto con autori del ‘600 e ‘700, quali A. Falconieri, R. Greco, C.F. Abel, A. Vivaldi, G. Tartini e G.P. Telemann eseguiti da docenti di strumento del Michelangeli.

oboe Michela Manaigo

violino Gianpiero Zanocco

viola da gamba Matteo Malagoli

violoncello Alan Dario

Al termine del concerto sarà possibile visitare la Cantina.

Ingresso libero fino a esaurimento posti.

E’ gradita la prenotazione presso la segreteria dell'Istituto Michelangeli.