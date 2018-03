L'impresa e il suo museo - Evento speciale sulla museografia d’impresa

Nella elegante cornice della galleria d’arte B#S, imprenditori di successo sono stati invitati a parlare della loro esperienza nell’ambito della museografia d’impresa. Un aperitivo per ascoltare le storie di chi ha già deciso di raccontare la propria azienda attraverso il museo.



I musei aziendali sono oggi una nuova tendenza, che coniuga efficacemente strategie culturali e commerciali.

Così come il marketing viene potenziato dal museo aziendale, allo stesso modo la museografia si arricchisce grazie al rapporto con le imprese. Le imprese assurgono oggi a nuovo elemento di narrativa culturale, e il museo aziendale è una pratica in evoluzione, che in virtù della sua forza comunicativa, permette di estendere la visibilità sul territorio nazionale e internazionale, rappresentando un’azione incisiva per rafforzare il legame con il territorio.



In questa serata gli imprenditori si raccontano, in uno scambio di esperienze e idee con il pubblico. Per tutti i partecipanti, inoltre, una visita guidata gratuita alla mostra "From Dust Till Dust".



Alle 18.00 di sabato 28 aprile, in Vicolo Isola di Mezzo 3/5 Treviso (evento su prenotazione / posti limitati. Info e prenotazioni: +39 375 5532009 / info@currentcorporate.org / www.currentcorporate.com)