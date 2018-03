"La voce della Sirenetta" con Fata Corolla e Fata Valeriana

Fata Corolla e Fata Valeriana ti aspettano a teatro domenica 11 marzo alle ore 17 con La Voce della Sirenetta, siete pronti ad allenare la vostra voce?



Lo spettacolo prende spunto dalla famosa fiaba di Andersen per far capire al giovane pubblico quanto sia importante coltivare la propria voce. I bambini saranno coinvolti dalle attrici a cantare, facendo dei semplici vocalizzi, e saranno accompagnati per mano alla scoperta del lieto fine che riserva la storia.



Grazie a “Una fetta di teatro”, un format ideato da Gli Alcuni, le giovani generazioni, con i propri genitori, avranno l’occasione di scoprire e vivere il teatro, con le sue storie e le sue fascinazioni, grazie a linguaggi che sono sempre nuovi ma anche attenti al particolare pubblico a cui tutto il lavoro di programmazione è dedicato.