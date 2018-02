TRA Kids / Laboratorio artistico-teatrale per bambini

A grande richiesta riprendono i laboratori artistico-teatrali per bambini organizzati da TRA, con il prezioso supporto di Tema Cultura. Il primo appuntamento si svolgerà sabato 17 febbraio nel pomeriggio, dalle ore 15:30 alle ore 18:30 e si ispirerà alla mostra in allestimento di Dario Picariello (link) in cui lacerti del passato diventano creazioni artistiche, in questo caso viste con gli occhi dei bambini.

In questa sessione di laboratorio i bambini lavoreranno a delle creazioni materiche utilizzando materiali di vario tipo: cocci, vetro, retina di ferro, stucco, legno, ceramica, segmenti fotografici da applicare ad una base rigida lavorando con i toni del giallo e del rosso. L’animazione teatrale (ore 18:00!) partirà con un testo che darà vita e nuova dignità a quei “pezzi di materia” dimenticati. Il laboratorio ha una durata di 3 ore e un costo di 20,00€ a bambino (Promozione fratelli 35,00€/ Abbonamento ai 4 laboratori 70,00€).