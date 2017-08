Laboratorio di watoji (rilegatura giapponese)

Iscrizioni entro il 3 settembre online su https://goo.gl/fW18DH

Via mail su info@nipponbashi.it

Via Whatsapp al 391 1867786



Nipponbashi torna con un nuovo e bellissimo corso, in collaborazione con la tipografia artigianale PAPERMEDIA!

Il corso di legatoria giapponese, watoji, è stato creato per tutti coloro che non hanno conoscenze in materia, è quindi un corso base aperto a tutti, per imparare i segreti di questa bellissima arte.



Costo: 110,00€ per 3 lezioni, comprensivi di materiali + 5,00€ di tesseramento annuale al Nipponbashi (per chi ancora non avesse la tessera 2017).



Numero massimo di studenti: 10



Date e orari: mercoledì 13 / 20 / 27 settembre, dalle 20.00 alle 22.00 in sede a Treviso (Via San Nicolò 15)



Programma



Lezione 1

• un po’ di storia

• preparazione dei materiali

– la copertina semplice

– le pagine a portafoglio (fukuro toji)

• la rilegatura a 4 fori (yotsume toji)



Lezione 2

• un altro po’ di storia

• le copertine rivestite

• varianti della rilegatura a 4 fori (Kangxi, Asa-no ha toji, Kikko toji)



Lezione 3

• la storia continua…

• libri per cerimonie: yamato toji

• i taccuini



Materiali:

Vi verranno forniti i seguenti materiali, compresi nell’iscrizione:

– cartoncini per copertine

– carte stampate e tessuti per rivestimento

– fogli interni

– tessuto angolare

– cordino in cotone

– filo di seta



Strumenti:

Vi chiediamo di dotarvi dei seguenti materiali* per partecipare attivamente al laboratorio:

– base di lavoro/piano di taglio f.to A3

– 2 fermafogli

– righello e squadretta (meglio in metallo)

– pieghino/osso

– ago da lana

– puncher/perforatore a un foro

– colla tipo Coccoina (nel kit verrà fornita colla in pasta vegetale)

– matita



*Nel caso non ne siate forniti, è possibile in fase di iscrizione richiedere il kit completo a 45,00 in cui è completo, oltre ai suindicati materiali, anche un rullino per colla.