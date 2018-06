Le prime 3 sonate di Beethoven

Il duo Dalsass Dalla Libera ritorna a Santa Maria di Castello con un repertorio beethoveniano e ci propone le illustri sonate di uno dei maggiori ed influenti compositori di tutti i tempi. Beethoven oltre alle famose 32 sonate per pianoforte compose anche diverse sonate e variazioni per violoncello e pianoforte tra le innumerevoli del così detto repertorio di musica da camera. Il classicismo viennese trova nelle sonate per violoncello e pianoforte di Beethoven una statura compositiva elevata e personalissima che influenzerà le generazioni romantiche.