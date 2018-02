Un originale ed inedito concerto evento nell'ambito della mostra "Le trame di Giorgione" si svolgerà il prossimo 24 febbraio 2018 al Teatro Accademico di Castelfranco Veneto. Le trame di Giorgione si colorano di pop e rock e diventano "Le trame pop rock di Giorgione". Suggestioni che i ritratti, i tessuti, i colori esposti nella mostra hanno trasmesso agli insegnanti e allievi del percorso accademico dell'Art Voice Academy e che saranno reinterpretate attraverso la musica in modo contemporaneo e a ritmo pop rock. I professori dell'Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana diretti dal Maestro Diego Basso in palcoscenico insieme ai solisti, vocalist e Young Choir, dell'Art Voice Academy, per un intreccio emozionante tra arti. A fare da sfondo all'Orchestra e al Coro alcune immagini, scelte in accostamento per ogni brano in scaletta, di dipinti e tessuti esposti nella mostra. Il brano scelto per l’apertura del concerto è il capolavoro del Giorgione conosciuto come "Pala di Giorgione". Un omaggio alla città di Castelfranco, a Giorgione, il pittore che amava la musica, e ad un luogo straordinario del Giorgione, Il Teatro Accademico di Castelfranco Veneto.