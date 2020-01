Li(b)reriamoci, presentazione de l'invenzione degli animali di Paolo Zardi

L'ospite del primo incontro del 2020 di Lib(r)eriamoci - Incontri con gente che scrive è Paolo Zardi, scrittore padovano già nostro ospite e amico di lunga data. L'ultimo romanzo che ha pubblicato per i tipi della Casa Editrice Chiarelettere è intitolato L'invenzione degli animali. Ambientato in un futuro imminente, la storia si muove tra Italia, Austria e Francia e vede come protagonisti quattro giovani amici, tra i quali Lucia, personaggio che già avevamo incontrato in Tutto male finché dura. L’invenzione degli animali propone temi cari all'autore: la coscienza del singolo, la responsabilità morale delle proprie azioni e i rischi legati alla perdita di un’idea etica; in più, vengono affrontate questioni, oggetto di dibattito contemporaneo, come le possibilità e le derive della genetica e i possibili fini della grande raccolta dati da parte dei colossi della comunicazione in rete (GAFA). Con una scrittura asciutta e precisa, caratteristica che contraddistingue Zardi nelle sue opere, romanzi o racconti, l'autore presenta un romanzo in equilibrio tra thriller e distopia.