"Libri in loggia" torna a Treviso: sabato la quattordicesima edizione

TREVISO Sabato 17 marzo, dal mattino fino a sera, presso la Loggia dei Cavalieri di Treviso si terrà la XIV edizione di Libri in loggia, mostra/mercato del libro antico, raro, introvabile e altro materiale di carta manifestazione che, organizzata dall'associazione culturale "Piccola Atene", vedrà ritrovarsi a Treviso (anche in questa occasione il terzo sabato del mese - esclusi i mesi estivi di agosto e settembre) una decina di librai antiquari che proporranno il meglio delle loro recenti acquisizioni al fine di poter soddisfare i lettori e i bibliofili di ogni genere.

La presenza in città di numerosi turisti attratti sia dalle bellezze che Treviso sa offrire con generosità che dalle importanti esposizioni presenti in città sapranno accompagnare dai pulpiti dei musei di santa Caterina e Bailo, tutti gli appassionati del libro d’arte (ma anche i bibliofili incalliti, gli “onnivori” lettori, come i collezionisti di ogni tipo e di ogni borsa), che affolleranno la manifestazione Libri in Loggia, dove non sarà difficile rintracciare un bel libro antico, una stampa, un’incisione, una fotografia, un piccolo disegno e tanto, tanto altro. Il centro storico di Treviso diventa ancor più affascinante grazie a questa importante iniziativa che si ripete di anno in anno come una perla da rimirare con calma, nello scrigno prezioso delle sue acque, della sua tranquillità e del suo fascino.

Gallery