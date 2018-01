Sabato 20 gennaio, dal mattino fino a sera, sotto le accoglienti volte della Loggia dei Cavalieri di Treviso, si terrà la XII edizione di: "LIBRI in LOGGIA mostra/mercato del libro antico, raro, introvabile e altro materiale di carta" manifestazione che, organizzata dall'Associazione Culturale "Piccola Atene", vedrà ritrovarsi a Treviso (anche in questa occasione il terzo sabato del mese - esclusi i mesi estivi di agosto e settembre) una decina di librai antiquari per sostenere la lettura, i lettori ed il libro nella sua storica realtà cartacea, indipendente dal suo formato, dall’epoca di stampa o dal suo autore.

L’aumento del numero di turisti che nel weekend affolla il cuore del centro cittadino è stato certamente colto dai professionali librai che offrono la loro mercanzia sotto le protettrici ali della Loggia dei Cavalieri ogni terzo sabato del mese. Fra tali visitatori, sia italiani che stranieri, sembra si annidino parecchi appassionati bibliofili, accaniti lettori e collezionisti di vario genere, incuriositi dalla manifestazione dove, tra le ben disposte bancarelle, non è difficile scovare un’antichità libraria degna di nota, un prezioso libro d’arte in edizione numerata, un libro che possa ricordare la propria infanzia, un saggio di filosofia o di economia politica, una veduta stampata all’albumina o incisa della propria città, una preziosa fotografia d’autore.

La quinta degli archi medioevali che disegna la Loggia, gioiosamente illuminata dai banchi ricolmi di libri, ha una forza talmente attrattiva da catturare anche il passante più riottoso, che frettolosamente sta percorrendo le vie del centro, rinserrato nei suoi pensieri, nell’elenco delle commissioni da fare o semplicemente nelle proprie faccende. Perché Treviso è ancora magicamente pervasa di questa energia vitale di cui ci alimentiamo: è la forza della cultura e dell’arte, l’otium dei romani, il canto civile verso quell’elevarsi intellettualmente e moralmente. Treviso veramente ancora “Piccola Atene” dunque, per rivivere i fasti di una Treviso ancora una volta vitale, prospera e serena, in cui (riprendendo Dino Buzzati) “…ci furono anni, uomini e fatti che oggi sanno già di favola…”