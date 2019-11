Libri in Loggia, nel weekend torna la mostra-mercato nel cuore di Treviso

“Libri in Loggia” mostra-mercato del libro antico, raro, introvabile e altro materiale di carta! Sabato 16 novembre torna la bella manifestazione presso la Loggia dei Cavalieri, che si svolge ogni terzo sabato del mese in pieno centro a Treviso.

Dalle ore 8 alle 19 arà il solito eccellente sabato in compagnia del libro antico, raro, illustrato o d'artista che sotto le protettive arcate della Loggia medievale trevigiana, offrirà ai lettori, ai collezionisti o ai bibliofili seriali uno splendido territorio di caccia. Una decina tra librai antiquari, studi bibliografici ed appassionati collezionisti, provenienti da tutto il Veneto, offriranno i loro migliori libri e stampe, spesso difficilmente reperibili o anche introvabili, frutto degli ultimi ritrovamenti in soffitte, cantine, magazzini o biblioteche estinte. Attendiamo fiduciosi un pubblico che sappia respirare l'atmosfera che il libro in formato cartaceo può offrire, trasformando la meravigliosa Loggia dei Cavalieri in uno scrigno prezioso di tesori dove la cultura e l'arte la facciano da padroni. Per l’edizione di sabato 21 dicembre la manifestazione verrà spostata, sollo nell’occasione natalizia, sotto le volte della Loggia del Palazzo dei Trecento.