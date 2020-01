Da Lovat la presentazione de "Il lanciatore di donne e altri racconti"

Sabato 18 gennaio 2020, dalle ore 18.30, presso l'Auditorium Libreria Lovat di Villorba (Tv), sarà presentato il libro ed il live de «IL LANCIATORE DI DONNE E ALTRI RACCONTI» di JENNÀ ROMANO, per Edizioni Spartaco.



Open act Antonio Nola con le letture di Greta Nola

Live dei LETTI SFATTI

Conduce la giornalista Katiuscia Laneri



Particolare la modalità di «utilizzo» del libro: A ciascun racconto da leggere segue una canzone, che si può ascoltare e scaricare attraverso QR Code o link e cogliere alla lettera grazie al testo riportato. Ciascuna storia è un percorso che coinvolge più sensi del lettore, trasportato in un universo parallelo, da cui riemerge sconquassato, appagato, scosso. Come dopo un concerto rock.