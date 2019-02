Luca Brighi in concerto al Corner live

Luca Brighi arriva al Corner Live dell'Inverness Pub di Mareno di Piave per presentare il nuovo album "I AM...".



Cantante con vocalità soul, funk, blues, rock, gospel e pop, è presente nella scena musicale dal 2004, ha fatto molte esperienze nell’ambito live e in studio di registrazione.

Nel maggio 2018 ha realizzato, grazie a Francesco Boldini e Valli Henry-Boldini, il suo album “I AM”, contenente dieci canzoni inedite.

Un disco che vi accompagnerà all’interno di molte sonorità caratterizzate dalla voce di Luca. I musicisti che hanno collaborato alla registrazione, oltre a quelli già menzionati, sono il grande bassista-amico Sandro "Cocco" Marinoni, Francesco Inverno alla batteria, Samantha Giordano e Mark Schwaiger ai cori e quest’ultimo anche al piano e hammond.