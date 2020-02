M’illumino di meno 2020 a Treviso con il nordic walking

Per il terzo anno consecutivo, il Nordic Walking porta “M’illumino di meno” a Treviso, per una camminata sociale lungo le vie del centro, per sensibilizzare al movimento e agli stili di vita sostenibili.

M’illumino di meno è l’iniziativa di Caterpillar (programma di Radio due) per la sensibilizzazione al risparmio energetico, quest’anno alla sua sedicesima edizione. Camminata libera o con tecnica del Nordic Walking (si raccomanda l’uso dei bastoncini con gommini). La conduzione è a cura degli istruttori, activity leader e soci di ASD Strada Facendo e ASD Strada Facendo Indoor. Durante l’evento verrà attivata una raccolta fondi a sostegno della realizzazione di un progetto di Green Wall in alcun istituti scolastici cittadini, per la riduzione dell’inquinamento atmosferico, a cura di Rocking Motion. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti. Si richiede prenotazione per una miglior organizzazione dell’evento. In caso di pioggia, la manifestazione si terrà comunque. Per iscrizioni:

https://www.nordicwalkingtreviso.net/escursione/millumino-di-meno-2020-a-treviso-con-il-nordic-walking/

IL PROGRAMMA

Ore 18.30: ritrovo in Piazza Borsa.

Ore 19.15: saluto Autorità e presentazione della raccolta fondi per la realizzazione del progetto di green wall in alcuni istituto scolastici cittadini

Ore 19.30: inizio camminata

Percorso di circa 8,6 km – 2 ore

Al termine del percorso: punto ristoro, con la collaborazione di alcuni studenti e professori della Scuola professionale Lepido Rocco – corso Panificatori e pasticceri e del Gruppo Alpini Città di Treviso.