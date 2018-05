Le Macchine di Leo da Vinci: gratis le mamme!

In occasione della Festa della Mamma 2018, domenica 13 maggio per tutte le mamme ingresso gratuito al percorso “Le macchine di Leonardo” alle ore 10.45, 15.30 e 17.00. È consigliata la prenotazione allo 0422694046



Le Macchine di Leonardo

Il Leonardo ragazzino, simpatico protagonista dei cartoon di Gruppo Alcuni, presenterà le invenzioni di Leonardo da Vinci attraverso grandi macchine, modellini, disegni, creazioni e coinvolgenti giochi, alla scoperta della creatività.

I ragazzi potranno toccare, guidare, sperimentare le grandiose macchine e capirne il funzionamento. Con lo spirito di gioco, curiosità e avventura che caratterizza il Parco degli Alberi Parlanti, potranno scoprire la storia delle grandi invenzioni e riflettere su come esse nascono, prendono forma e cambiano la vita degli uomini.

I giochi e le animazioni verranno proposte ispirandosi allo spirito dei “quattro elementi fondamentali della creatività” secondo il pensiero di Leonardo: lo sviluppo dei sensi, l’arte della scienza, la scienza dell’arte e la consapevolezza che tutto è collegato a tutto.

Sfide di logica, giochi di osservazione e prove di ingegno metteranno alla prova i giovani inventori!



Dai 4 anni, durata 75 minuti, percorso esterno