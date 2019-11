Giavera del Montello: al via gli eventi del "Magico Natale"

Ritorna la manifestazione più attesa dell’anno in centro a Giavera del Montello. Domenica 15 dicembre dalle 9 alle 19, la Pro Loco e l’amministrazione comunale organizzano la quinta edizione del “Magico Natale” con oltre cinquanta espositori tra opere di artigianato, articoli natalizi e idee regalo. Per tutta la giornata sarà possibile degustare specialità enogastronomiche natalizie e assistere a spettacoli di strada sensazionali, un’attenzione particolare rivolta ai più piccoli con Trucca Natale, letture animate, in attesa di Babbo Natale. Non mancate!